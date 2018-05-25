Dünyayı ayağa kaldıran skandallara imza atan yapımcı tutuklandı

Hollywood'un ünlü yapımcısı Weinstein, taciz ve tecavüz suçundan tutuklandı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 16:44

Hollywood'un en güçlü yapımcısı olduğu dönemde yüzlerce ünlü kadına cinsel saldırıda bulunduğu, bunları kapatmaya çalıştığı, mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği iddia edilen Harvey Weinstein'a sonunda yargı yolu gözüktü. New York'ta bir gazeteci ordusunun takip ettiği Weinstein, polise teslim oldu.

Polis tarafından, tecavüz ve oral sekse zorlamak suçlarından gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

Onlarca kadının başlattıkları itiraf et kampanyası ile hedef gösterdiği ünlü yapımcı hakkında, Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan New York Emniyet Müdürlüğü, "Cesur taciz mağdurlarına seslerini yükseltip adalet aradıkları için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında seks suçları soruşturması başlattığı Weinstein, Los Angeles ve Londra'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.