Dünyanın merakla izlediği görüşmeye Erdoğan'dan ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kore ve Güney Kore görüşmesini değerlendirdi.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 09:35

Güney Kore'nin başkenti Seul'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra iki lider açıklamalarda bulundu.

Korkuları ortadan kaldıran bir görüşme oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olduğunu, bu kararlılığın bundan sonra da aynen devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olduğunu, bunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini, bu kararlılığın bundan sonra da devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den sürece destek

Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret etti.

Güney Kore – Türkiye ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

“Birlikte yapabileceğimiz çok şey var”

Bu durumun çok daha iyi bir konuma ulaşmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."