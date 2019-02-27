Dünyanın merak ettiği görüşmede ne konuşuldu?

Trump ve Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, 1 saat 42 dakika sürdü.

Güncellenme 27 Şubat 2019 21:01

İlk olarak geçen yıl Haziran ayında Singapur'da bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, bu sefer de Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu.

Akşam yemeğinde bir araya geldiler

İki lider, dünyanın merakla izlediği zirvede akşam yemeği öncesi el sıkıştı ve gülümseyerek basına poz verdi. Akşam yemeği ile başlayan zirvede, Trump ile Kim'in akşam yemeğindeki samimi anları dikkatlerden kaçmadı.

Trump’tan kısa açıklama

Trump, yemek sırasında basına kısa bir açıklama yaptı. Yarının kendisi için oldukça yoğun bir gün olacağına dikkati çeken Trump, çözülmesi gereken çok sayıda konunun bulunduğunu ve ilişkilerinin oldukça özel olduğunu dile getirdi.

Görüşme devam edecek

Kim ile bir araya gelen Trump, bir saat süren görüşme sonrası buradan ayrıldı. İki lider yarında görülecek ve görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak. Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak. Trump, Hanoi'deki zirvenin ardından Washington'a hareket edecek.

Görüşme, 1 saat 42 dakika sürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'daki zirvesi akşam yemeği 1 saat 42 dakika sürdü.