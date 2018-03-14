Dünyanın konuştuğu kadının koltuğu tehlikede!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörlüğüne getirilen Gina Haspel, hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Güncellenme 14 Mart 2018 11:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın ani bir kararla yaptığı bazı değişiklikler sonucu CIA'nın Direktörlüğüne getirilen Gina Haspel, kurumun başına geçecek ilk kadın olma özelliği taşıyor. Trump tarafından CIA Direktörülüğüne getirilen Haspel, ABD Senatosu'ndaki yapılacak çok kritik oylamada yeterli oyu alamayacağı düşünülüyor. Bu sebeple Haspel'in CIA'in başına geçme olasılığının düşük olduğu belirtildi. Oylamada çoğunluk aranacak olması Trump'ı kaygılandırıyor.

İnsan hakları savunucuları Haspel’i istemiyor

Kara deliklerinde esirlere yaptığı akıl almaz işkencelerle bilinen ve bu kayıtların yok olmasından sorumlu olan Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olma özelliği taşıyor. Haspel'in ABD'yi girişi dahi tartışmalı. Haspel için Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, terör zanlılarına işkence davasıyla ilgili gözaltına alınması için izin talep ettiği iddia edildi.

Trump'ın dün akşam ABD Dışişleri Bakanlığına atadığı Mike Pompeo'dan boşalan koltuğa geçecek olan Gina Haspel, 'profesyonel işkenceci' şöhretiyle anılıyor. Haspel, insan hakları örgütlerinin en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geliyor.

İşkenceleriyle ünlü

Yeni CIA Direktörü Gina Haspel, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 'terör zanlılarının' kaçırılması, 'kara delik' denilen merkezlerde esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programının kilit ismi olduğu belirtildi.

Trump'ın göreve getirdiği Haspel, CIA'de pek çok kişi tarafından desteklenmesine rağmen daha önce tutuklulara işkence yaptığı ve Tayland'da gizli bir CIA hapishanesinin denetlediği gerekçesi ile tepki çekiyor.

Bush döneminde çok aktifti

Haspel ve ekibinin 2002 yılında yönetimde olan Başkan George W. Bush döneminde "Kedi Gözü" adlı gizli hapishaneden sorumlu olduğu iddia edildi. CIA'de devamlı yüksek düzeyde tutulan Haspel, Mike Pompeo'nun başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Gina Haspel'in CIA direktörlüğü görevi Senato tarafından onaylandığı takdirde, Merkezi İstihbarat Alma Teşkilatı'na liderlik eden ilk kadın başkan olacak.

Seçilmeme ihtimali var

Fakat, Demokratların 49, Cumhuriyetçilerin ise 51 oyu olmasından dolayı Haspel'in kesinlikle CIA'nın başına geçebileceği düşünülmüyor. Gina Haspel'in CIA başkanlığına Demokratların tamamı tarafından karşı çıkılacağı ve bazı Cumhuriyetçilerin de olumsuz oy kullanacağı belirtildi. Haspel'in CIA için yeterli olmadığını belirten Senatör John McCain, Haspel'in adaylığı ile ilgili endişeleri olduğunu da vurguladı