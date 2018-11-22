Dünyanın konuştuğu cumhurbaşkanı Yakub, Hollanda'da!

Resmi temaslar için Hollanda'ya giden dünyanın ilk başörtülü cumhurbaşkanı Yakub, ilgiyle karşılandı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 10:16

Dünyanın başörtülü ilk cumhurbaşkanı olan Singapur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Halime Yakub, resmi temaslar için Hollanda’ya gitti. Ülke basını Yakub’a büyük ilgi gösterdi.

Yakup, ülkesinde seçimi kazandıktan sonra da hayat hikayesi ile çok konuşulmuştu. Babası Hint asıllı, annesi de Malay asıllı olan Yakub, evli ve 5 çocuk annesi.

Zor şartlarda yaşamış

Cumhurbaşkanı Yakub göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada, çok küçük yaşlarda babasını kaybettiğini, 8 yaşında yetim kaldığını, annesinin kendisini ve 4 kardeşini yalnız başına, tek odalı bir evde büyüttüğünü, o dönemde fakirlik ve çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söylemişti.

Fakirlikten Cumhurbaşkanlığı’na

O günkü şartlardan Cumhurbaşkanlığı’na yükselişini anlatan Yakub, Singapur'da büyüdüğü için şükrettiğini, ailesi fakir olsa da sıkı çalışarak, ailemin, öğretmenlerimin ve toplumun da güçlü desteğiyle iyi bir eğitim alabildiğini, bunun da kendisine kamu hizmeti alanında bir kariyere başlama ve sonrasında da ihtiyacı olanlara bir yardım eli uzatabilme fırsatı verdiğini söylemişti.