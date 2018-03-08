Dünyanın ilk uçan otomobili görücüye çıktı!

Dünyanın ilk uçan otomobili Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.

Güncellenme 08 Mart 2018 11:17

Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir ilk yaşandı. Dünyanın ilk uçan otomobili olan PAL-V görücüye çıktı. Araç tanıtılır tanıtılmaz ön siparişler alınmaya başlandı. Otomobilin en son halini katılımcıların beğenisine açan şirket, siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alıyor.

İlk teslimat 2019’da

PAL-V şirketinden yapılan açıklamada, son aşama olan güvenlik sertifikalarının alınmasının ardından ilk teslimatı 2019 yapılacağını kaydetti.

11 feet’e kadar çıkacak

Karada 160 km hıza ulaşan araç, havadan ise 179 km hıza kadar çıkabiliyor. 11 bin feet'e kadar çıkan araç, 563 km menzille hareket edebiliyor.

Bir düğme ile uçuş moduna geçiyor

Şirketten yapılan açıklamada PAL-V, yolda giderken uçuşa geçmesi ise sadece bir düğme ile sağlanıyor. Tüm işlem ise sadece 10 dakikada tamamlanacak.

Sınırlı sayıda üretildi

İlk aşamada sınırlı sayıda üretilmesi planlanan araçtan sadece 90 adet var. Aracın fiyatı ise 499 bin Euro olacağı belirtildi. Daha sonraki üretilecek versiyonların fiyatı ise 299 bin euroya düşecek. Firma fiyatlara uçuş derslerinin de dahil olduğunu belirtti. Aracı kullanmak için ise pilot lisansına sahip olmak gerekiyor.