Dünyanın gözü bu merkezde!

Honduras'ta egzotik hayvanlara hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 12:35

Honduras'ta bulunan bir rehabilitasyon merkezi egzotik hayvanlara hizmet veriyor. Dünyanın faklı bölgelerinden giden ziyaretçiler burada rehabilite edilen hayvanlarla yüzmek ve fotoğraf çektirmek için akın ediyor.

Hayvanla büyük ilgi görüyor

Orta Amerika ülkesi olan Honduras'ta egzotik hayvanlara hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi yer alıyor. Dünyanın çok faklı ülkelerinden buraya ziyaret giden insanlar, cennet adası olarak anılan Roatan'da yer alan merkezdeki hayvanlara büyük ilgi duyuyor.

Doğal yollarla üremeleri sağlanıyor

Burada hayvanlar hem tedavi ediliyor hem de doğal koşullar altında çoğaltılmaya çalışılıyor. Merkezde yer alan hayvanların büyük çoğunluğunu ise jaguarlar oluşturuyor.

Juaguarlar büyük ilgili çekiyor

Rehabilitasyon merkezinde bakımları yapılan juaguarlar güzellikleri ile ilgi çekiyor. Gezginlerin ve hayvanseverlerin sık sık uğradığı bir yer olan merkez, ziyaretçilere haftada birkaç kez jaguarlarla yüzme olanağı da sunuyor.

40 euro ile giriş yapılıyor

Jaguarlarla yüzen ve onlara dokunma fırsatı yakalayan ziyaretçiler, böylece eşsiz bir deneyim ediniyor. Onlarla birkaç dakika geçirmek isteyen konuklar, merkeze 40 euro ödüyor.

Gelirler, bakım ve ihtiyaç için harcanıyor

Ziyaretçilerden alınan ücret jaguarların ihtiyaçlarına, bakımlarına ve giderlerine harcanıyor.

Sosyal medyada ilgili çekiyor

Vahşi kediler olarak bilinen jaguarların ziyaretçilerin kucaklarında en sevimli halleriyle verdiği birbirinden renkli pozlar ise sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Ziyaretçi sayısı artış gösteriyor

Yetkililer, rehabilitasyon merkezine gelen ziyaretçi sayısının ise her geçen gün arttığını ifade ediyor.