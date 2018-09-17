Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! İşte alınan kararlar

Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi. İki lider İdlib konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 17 Eylül 2018 20:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme sonra ikili ortak basın açıklaması yaptı. Putin, İdlib konusunda 15-20 km'lik silahsızlanma bölgesi kurulacağını ifade ederek 15 Ekim'de ağır silahların İdlib'den çekilmeye başlayacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan ise terör örgütü YPG/PYD'ye değinerek Suriye'nin asıl toprak bütünlüğüne kast edenin bu örgüt olduğunu söyledi ve Fırat'ın doğusundaki terör bataklıkları kurutulmalı mesajını verdi.

“İşbirliği güçleniyor”

Başkan Erdoğan, Putin ile bu yıl dördüncü kez bir araya geldiğini, gerekli hallerde telefonla görüşmek suretiyle fikir teatisinde bulunduklarını, işbirliğinin güçlendiğini, ekonomi alanında olumlu sonuçlar aldıklarını, bir önceki yıla kıyasla yüzde 31’lik artışın artından bu yılın ilk yarısında yüzde 33’lük yükselişin söz konusu olduğunu, Akkuyu Santrali ve Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projeleri devam ettiğini söyledi.

“Rus turistler ilk sırada yer aldı”

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistlerin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, 4,7 milyonluk rekorun bu yıl 6 milyonla gerçekleştireceklerini, vizesiz seyahat rejiminin yeniden başlaması yönündeki beklentinin devam ettiğini, bu konuda ilgili bakanlıkların çalıştığını, bu çalışmalardan da bir an önce sonuç alınmasını beklediklerini belirtti.

“İdlib konusunda önemli mesafe kat edildi”

Başkan Erdoğan, Putin ile Suriye konusunu son olarak Tahran’da düzenlenen zirvede ele alma imkanı bulduklarını, Türkiye’nin hassasiyetlerini açıkça ifade ettiklerini, bugün de varılan mutabakatı sahada nasıl hayata geçirebileceklerini müzakere etme imkanını bulduklarını, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, İdlib’de karşılıklı endişeleri hedef alan çıkış yolu bulunmasında çok önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

“Radikal grupların faaliyeti engellenecek”

Muhalifler ve rejim kontrolü arasındaki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, muhaliflerin bulundukları alanda kalmaya devam edeceklerini, buna karşılık, radikal grupların söz konusu alanda faaliyet göstermemelerini sağlayacaklarını, Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesinde saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacağını belirtti.

“Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek”

Başkan Erdoğan, gerek üçüncü tarafların provokasyonlarını, gerekse ihlallerin tespitini ve engellenmesini de yine birlikte temin edeceklerini, Rusya ve Türkiye’nin silahsızlandırılmış bölge sınırlarında koordineli devriye faaliyeti göstereceğini, Türkiye’nin İdlib çatışmasızlık bölgelerindeki gözlem noktalarını da tahkim edeceğini, İdlib’de insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğine inandığını, Türkiye’nin İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Bu mutabakat konuya taraf ülkeler için de önemli bir kazanımdır. Ayrıca, Suriye sahasındaki teröristlerin varlık gösterdiği alanların İdlib’le sınırlı olmadığına dikkat çektik. Asıl yapı PYD YPG’dir. Bu örgütün Fırat doğusunda gerçekleştirdiği katliamlar ve etnik temizlik faaliyetleri ortadadır. Suriye’nin geleceğine yönelik en büyük tehdit, Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarından kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Biz hem Fırat Kalkanı hem de zeytin dalı harekatıyla önemli adımlar attık. 4 bin km'lik alanı DEAŞ ve PKK’lılardan temizledik. Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde dönmelerini sağladık. Benzer adımların PYD YPG’nin elinde bulunduğu diğer bölgeler için de atılması önem arz ediyor.

Astana garantörlerinin, BM Suriye özel temsilcisiyle geçen hafta başında Cenevre’de anayasa komitesi toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. Hedefimiz önce bir anayasanın oluşması, ardından orada demokratik bir seçimin gerçekleşmesi ve ondan sonra da Suriye halkının kendi gerçek demokratik iktidarına kavuşmasıdır. Komitenin kuruluş sürecine en kısa sürede tamamlamak için çabalarımızı hızlandırmak konusunda mutabık kaldık.

“Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Türk Rus ilişkilerini tanımlayan ana unsurlar, iyi komşuluk, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıdır. Pek çok adım attık ancak yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlayıştan hareketle değerli dostum sayın Putin’e bana ve heyetime gösterdiği konukseverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün attığımız adımların Suriye halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum."