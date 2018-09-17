Dünyanın gözü bu görüşmede! Erdoğan-Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmek için Soçi'ye gitti. Dünya görüşme sonrası yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Soçi’ye uçtu. İkili 14.45’te görüşmeye başladı.

Soçi’ye hangi isimler gitti?

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye gitti.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi saat 14.45 civarında başladı. İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dünyanın gözü bu görüşmede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri ekonomik birçok alanda fikirlerin birbirini güçlendirecek boyutta olduğunu, şu anda sadece bölgenin değil dünyanın gözünün bugün Soçi'de olduğunu, Soçi'den çıkacak açıklamanın bölgeye çok farklı bir umut olacağını söyledi.

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.