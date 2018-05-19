Dünyanın gözü bu düğünde! Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Suits dizisiyle ün kazanan oyuncu Meghan Markle ile Prens Harry bugün rüya gibi bir düğünle evlendi.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 16:08

Prens Harry ile nişanlandığının ilan edildiği günden bu yana nasıl bir gelinlik giyeceği merak edilen Meghan Markle, annesi Doria Ragland ile yan yana bindiği otomobilde ilk kez gelinliğiyle görüntülendi. Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç dikkat çekti.

Prens Harry ise düğünün yapıldığı yere ağabeyi Prens William'la birlikte halkı selamlayarak geldi. Prens Harry ve Prens William, gelinin kiliseye gelişini bekledi.

St George Şapeli'nde Meghan Markle ve Prens Harry karşılıklı olarak evlilik yeminlerini ettiler ve ardından ikisi de "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu "Ediyorum" diyerek yanıtladı.

Düğünü televizyonları yerine yerinde Windsor kentinde izlemek isteyenler sabah erken saatlerde şehre akın etti. Günün ilk ışıklarından itibaren yeni evli çiftin geçiş yapacağı güzergah dolmaya başladı.

Oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney, yine oyuncu İdris Elba, eski futbolcu David Beckham, televizyoncu Oprah Winfrey, sanatçı Elton John, oyuncu Priyanka Chopra ve tenisci Serena Williams törene katıldı.

Ünlü isimler düğüne akın etti

Çiftin düğününe ise ünlü misafirler şıklıklarıyla damga vurdu. Gün boyunca devam edecek olan düğüne 2 bin 500’den fazla kişi davet edilirken misafirler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Düğüne davet edilen ünlü isimler arasında İngiliz oyuncu İdris Elba, ABD’li televizyoncu Opray Winfrey, ünlü tenisçi Serena William, ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham yer aldı.

Markle, Windsor’daki St George Şapeli’ne, sabahın erken saatlerinde gelip beklemeye başlayan binlerce kişinin çığlıkları arasında giriş yaptı. Öğle saatlerinde başlayan törene Kraliçe 2. Elizabeth eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’le giriş yaptı. Markle, Şapelin basamaklarını tek tek çıkarken sade ve uzun kuyruğu olan gelinliğiyle dikkat çekti.

Meghan'ın annesi Doria Ragland ise tören esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Meghan Markle, Kate Middleton'un izinden gitti

Kraliyet ailesinin bir diğer gelini Kate Middleton’un izini takip eden Meghan Markle, doğal bir makyaj tercih edeceğini ve makyajını kendi yapacağını açıklamıştı. Markle’ın gelinliğini ise tarihi Fransız moda evi Givenchy’nin sanat yönetmeni İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller tasarladı.

Prens Harry, müstakbel eşi Meghan Markle için kendi çizdiği bir alyans seçti. Altın yüzük, büyük bir pırlantanın etrafında iki küçük pırlanta ile süslendi. Büyük taş Harry’nin ikinci ev olarak gördüğü Bostwana’dan, küçük taşlar ise Diana’ya ait olan bir broştan geliyor. Yüzüğü kraliyet ailesinin resmi kuyumcusu olan Cleave&Company tasarladı.

Herkesin merakla beklediği düğünde güvenlik önlemleri ise en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 binden fazla polis sağladı. En büyük tehditler arasında terör saldırıları, Kraliyet ailesi fanatikleri ve eylemler bulunuyordu. Hafızalarda yer edecek düğün için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, İngiliz geleneklerine göre polislerin çoğu ateşli silah taşımadı.