Dünyanın gözü bu açılışta! İşte yeni havalimanı hakkında her şey...

Türkiye yeni havalimanının açılışına odaklandı. Çok sayıda devlet başkanı ve bakan bugüne eşlik edecek.

Güncellenme 29 Ekim 2018 11:52

Türkiye'nin dev projesi İstanbul 3. Havalimanı'nın açılmasına sayılı saatler kaldı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 3. Havalimanı'nın açılış törenine birçok devlet başkanı ve bakanlar katılacak.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak

Bugün havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk kez faaliyete başlayacak. İstanbul 3. Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1,3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul 3. Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı'ndan taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçağın iniş-kalkış yapabileceği yeni havalimanında, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek ve 250 havayolu şirketine hizmet verilecek.

İlk seferi Boeing 777 tipi uçak yapacak

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul 3. Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul 3. Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak. İlk aşamada günde 5 kalkış ve 5 iniş gerçekleşecek.

Birçok ilke imza atıyor

İstanbul 3. Havalimanı, büyüklüğünün yanı sıra, sahip olduğu diğer özellikleri ile de havacılıkta birçok ilke imza atıyor. Yaklaşık 5 yıl gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan yeni havalimanının 76,5 milyon metrekarelik yüz ölçümü, dünyanın en kalabalık havalimanlarından 2 kat daha büyük olması ile dikkat çekiyor. Havalimanının 1,3 milyon metrekarelik ana terminal binası da, tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği bir duty-free alanı yer alacak.

18 hat, 150 otobüsle hizmet verecek

İstanbul'un 3. Havalimanı'na farklı ulaşım alternatifleri bulunuyor. Şehrin farklı noktalarından otobüs seferleri ile havalimanına ulaşmak mümkün iken, ilerleyen tarihlerde raylı ulaşım ile de havalimanına ulaşım sağlanacak.

İstanbul 3. Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı taşımacılığı Otobüs A.Ş. sağlayacak. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında ücretler 12 ile 30 TL arasında değişiyor. Söz konusu hatlarda 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alınmayacak. Ayrıca, ilk iki ay boyunca otobüsler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.