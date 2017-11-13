Dünyanın en şişman bebeği çare bekliyor!

Meksika'da yaşayan 10 aylık Luis Manuel Gonzales, 28 kilo ağırlığında ve hastalığı ile ilgili kimse yorum yapamıyor.

Güncellenme 13 Kasım 2017 14:00

Meksikalı Louis Manuel Gonzales, normal kabul edilen bir ağırlıkla dünyaya geldi. 3 buçuk kilo doğan bebek 10 ay sonra 28 kilo ağırlığına ulaştı.

"Çaresiz hissediyoruz"

“Dünyanın en şişman bebeği” olarak kabul edilen küçük çocuğun annesi Isabel Pantoja, konuyla ilgili önceleri endişelenmediğini daha sonra endişeye kapıldığını söyledi: “Önceleri, iyi bir anne sütüm olduğu için çocuğumun bu kadar hızlı büyüdüğünü düşündüm. Daha sonra ise eşimle birlikte Louis’i hastaneye götürdük. Doktorlar, onun sorununu açıkça tanımlayamadı ve çaresiz hissediyoruz."

"Prader Willi sendromuna kapılmış olabilir"

Pantajo, doktorlarının ana hipotezlerden birinin, Louis’in ocuklarda doyumsuz bir iştah ve zayıf kas dokusuna neden olan genetik Prader Willi sendromuna kapılmış olması olduğunu söyledi. Fakat, çocuğun sürekli yemek yemediği için bu ihtimalin zayıf olduğunu ifade etti.

Doktorlar hormon tedavisi önerdi

Diğer taraftan, doktorların her enjeksiyonu 555 dolar olan bir hormon tedavisisi önerdiğini fakat ailenin aylık gelirinin sadece 200 dolar olduğunu belirtti.