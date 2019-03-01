Dünyanın en sağlık besinleri belli oldu

Yapılan araştırmalara göre dünyada insan sağlığını tehdit eden ürünlerin hangisi olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Mart 2019 15:21

İnsan sağlığı için son derece zararlı olan besinlerin zararlı olmalarına neden olan içerikleri de belli oldu. İşte sağlığımızı tehdit eden o besinler:

İşlenmiş etler

Zararlı içeriği: Nitrat ve yüksek oranda tuz içeriyor olması

Bol yağda kızarmış yiyecekler

Zararlı içeriği: Hidrojenize yağ

Tatlandırıcılar

Zararlı içeriği: Sukraloz

Cips

Zararlı içeriği: Monosodyum glutamat

Margarin

Zararlı içeriği: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyası içeriyor olması

Şekerlemeler

Zararlı içeriği: Yoğun şekerin yanı sıra doymuş yağ ve yapay boya içeriyor olması

Sosisli sandviç

Zararlı içeriği: orange B yani gıda boyası ile birlikte yüksek oranda tuz içermesi

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içeriği: Trans yağlar barındırması

Tavuk nugget

Zararlı içeriği: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan barındırması.

Paketlenmiş smoothie

Zararlı içeriği: Ksantan sakızı ile birlikte früktoz içeriyor.

Kahve kreması

Zararlı içeriği: Titanyum dioksit, trans yağlar ve belli bir oranda şeker içeriyor olması.

Beyaz şeker

Beyaz un

Zararlı içeriği: Klor dioksit içermesi bakımından zararlıdır.

Tofu

Zararlı içeriği: Magnezyum sülfat içermesi bakımından uzak durulması gereken besinler arasında yer alıyor.

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

Zararlı içeriği: Tert – bütilhidrokinon içeriyor olması.

Kahvaltılık gevrekler

Zararlı içeriği: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker içermesi bakımından uzak durmak gerekir.

Hazır turşu

Zararlı içeriği: Potasyum benzoatın yanı sıra yüksek oranda tuz içeriyor olması.

Bulyon küpler

Zararlı içeriği: Monosodyum glutamat içermesi bakımından uzak durmak gerekir.