Dünyanın en sağlık besinleri belli oldu
Yapılan araştırmalara göre dünyada insan sağlığını tehdit eden ürünlerin hangisi olduğu ortaya çıktı.
İnsan sağlığı için son derece zararlı olan besinlerin zararlı olmalarına neden olan içerikleri de belli oldu. İşte sağlığımızı tehdit eden o besinler:
İşlenmiş etler
Zararlı içeriği: Nitrat ve yüksek oranda tuz içeriyor olması
Bol yağda kızarmış yiyecekler
Zararlı içeriği: Hidrojenize yağ
Tatlandırıcılar
Zararlı içeriği: Sukraloz
Cips
Zararlı içeriği: Monosodyum glutamat
Margarin
Zararlı içeriği: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyası içeriyor olması
Şekerlemeler
Zararlı içeriği: Yoğun şekerin yanı sıra doymuş yağ ve yapay boya içeriyor olması
Sosisli sandviç
Zararlı içeriği: orange B yani gıda boyası ile birlikte yüksek oranda tuz içermesi
Mikrodalgada patlamış mısır
Zararlı içeriği: Trans yağlar barındırması
Tavuk nugget
Zararlı içeriği: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan barındırması.
Paketlenmiş smoothie
Zararlı içeriği: Ksantan sakızı ile birlikte früktoz içeriyor.
Kahve kreması
Zararlı içeriği: Titanyum dioksit, trans yağlar ve belli bir oranda şeker içeriyor olması.
Beyaz şeker
Beyaz un
Zararlı içeriği: Klor dioksit içermesi bakımından zararlıdır.
Tofu
Zararlı içeriği: Magnezyum sülfat içermesi bakımından uzak durulması gereken besinler arasında yer alıyor.
Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri
Zararlı içeriği: Tert – bütilhidrokinon içeriyor olması.
Kahvaltılık gevrekler
Zararlı içeriği: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker içermesi bakımından uzak durmak gerekir.
Hazır turşu
Zararlı içeriği: Potasyum benzoatın yanı sıra yüksek oranda tuz içeriyor olması.
Bulyon küpler
Zararlı içeriği: Monosodyum glutamat içermesi bakımından uzak durmak gerekir.