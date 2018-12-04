Dünyada bir ilk! Japonya 8K yayın yaptı

Japonya’da birkaç yıldır test aşamasında olan 8K yayın ilk kez yapıldı.

Güncellenme 04 Aralık 2018 15:31

Japonya’da birkaç yıldır test aşamasında olan 8K yayın geçtiğimiz günlerde resmen yapıldı. Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından olan NHK, 8K ve 4K yayınları izleyicilerinin kullanımına sundu.

Kanal 8K görüntü ile film yayınladı

NHK kanalı, 8K görüntüsü haricinde 22.2 ses kanalı ile yayın yapma özelliğini de izleyicilerine sundu. Kanalın 8K görüntüsü ile ilk kez yayınladığı film “2001: A Space Odyssey” oldu.

Film yeniden taranarak ekrana verildi

BBC'nin Warner Bros ile yaptığı söyleşiye göre, orijinali 70mm olan 2001: A Space Odyssey, 8K yayın için özel olarak yeniden taranarak ekranlara verildi.

Fiyatı ne kadar?

Henüz kullanıcısına ulaşmayan 8K televizyonlar, şu an hala geliştirme aşamasında. Fakat Sharp tarafından geliştirilen 8K Hi-Vision-ready TV'nin fiyatı 6600 Dolar olarak açıklandı.

Özel bir uydu alıcısı gerekecek

Gelecek birkaç sene içinde yaygın olarak kullanılması beklenen 8K TV'lerin globalde 5 bin dolardan satışa sunulacağı ifade edildi. Öte yandan 8K TV’lerin yayınlarını izlemek için özel bir uydu alıcısına da sahip olmak gerekiyor.