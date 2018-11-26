Dünyaca ünlü spor giyim markasından Enes Kanter'e şok!

NİKE, Kendisini FETÖ elabaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter'e sponsor olmadı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 10:38

NBA oyuncusu FETÖ’cü Enes Kanter, sponsorluk alamıyor. ABD’li spor spor giyim markası NİKE, New York Knicks takımında forma giyen Kanter’e, FETÖ’ye destek verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı hakarete varan eleştiriler nedeni sponsor olmayacağını duyurdu.

NİKE, Türkiye’yi karşısına almadı

ABD basınına konuşan Kanter, sahada kazandığı para haricinde başka para kazanmadığını, Türk hükümetine eleştirileri nedeni ile markaların kendisi ile ayakkabı anlaşması yapmak istemediğini, birçok ABD’li şirketin, Türkiye’deki işlerinden dolayı kendisi ile anlaşma yapmadığını söyledi.

Menajerlerini suçladı

Kanter, menajerlerinin istediği derecede başarılı olamadığını, kendisinin bir basketbolcu olduğunu, yeni bir menajer tutacağını, Çin ya da Filipinler’de olan bir ayakkabı markasıyla anlaşma yapabileceğini söyledi.

Anlaşma iptal

NİKE ile menajerleri vasıtasıyla görüştüğünü belirten Kanter, kendisine ‘Seninle daha önce sponsorluk anlaşması yaptık. Ancak son yaşanan olaylar nedeniyle yeniden bir anlaşma yapmayacağız’ denildiğini aktardı.

NİKE reklamında oynayacakmış

NİKE’nin sponsor olmak istememesini duyuran Kanter, ünlü markanın Türkiye’den korktuğunu, kendisine “Türkiye’de çok büyük yatırımlarımız var. Bu anlaşma Türkiye ile aramızı açar. Olumsuz sonuçlar doğurur” dediklerini, şu an NBA’a bir ayakkabı markasıyla sponsorluk anlaşması olmayan tek sporcunun kendisi olduğunu, NIKE’ın yeni bir reklam filmi çekimi hazırlığında olduğunu, burada kendisinin düşünüldüğünü ancak yaşanan olaylar nedeniyle bu işinin de son bulduğunu söyledi.