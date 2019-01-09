Dünyaca ünlü oyuncu ada satın alıyor
Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, kendisi için bir ada satın almak istiyor.
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, sinema dünyasından sonra girdiği emlak sektöründe de adından sıkça söz ettiriyor.
Ada mı satın alacak?
Güzel oyuncu, Lindsay Lohan, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show'a katıldı. Burada hakkındaki iddialara cevap veren Lohan, ada satın alacağına dair haberleri değerlendirdi. Açıklamada detay vermeyen Lohan, bir ada alacağını doğrulayarak, "Buraya yeniden gelip anlatmak zorunda kalacağım" dedi.
Dünya Adaları içinde bir yer mi alacak?
32 yaşındaki ABD’li oyuncu, geçen yıl katıldığı bir TV programında Dubai kıyılarında yapay bir takımada olan Dünya Adaları içinde bir ada tasarlama konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.