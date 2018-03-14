Dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking hayatını kaybetti

21 yaşından bu yana felçli yaşayan dünyaca ünlü fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti.

Güncellenme 14 Mart 2018 09:17

Geliştirdiği projeleri ve ortaya attığı iddialı fikirleri her dönemin konuşulanı olan ünlü fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

21 yaşında ALS hastalığına yakalandı

Henüz 21 yaşındayken tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanan Stephen Hawking, bu hastalık nedeni ile yaşamını yitirdi.

Çocukları yazılı açıklama yaptı

Hawking'in Lucy, Robert ve Tim adlı çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" ifadeleri kullanıldı.

Tüm vücudu felç oldu

1960'ların başında yani 21 yaşında ALS hastalığına yakalanan Stephen Hawking, sinir sistemini felç eden ve beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık yüzünden tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum oldu.

Konuşamıyordu

Dünyaca ünlü fizikçi 1985 yılından bu yana konuşma yetisini de kaybetti. Tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum olan Hawking'in yazdığı yazılar sese dönüştürülerek iletişim kuruyordu. Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi.

Eserleri 40 dile çevrildi

Ünlü fizikçinin kitapları yaklaşık 40 dile çevrildi. evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar çok sattı.