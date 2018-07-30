Dünya takımları genç oyuncunun peşinde

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlar talip oldu.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 10:12

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç tarafından "Kendi yaş grubunun en iyisi" seçilen 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlar talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin 15 yaşındaki genç yıldızı Beyaz’a Tottenham tarafından güçlü bir teklif yapıldı. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.