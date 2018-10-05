Dünya şokta! Üst düzey isimden haber alınamıyor

INTERPOL Başkanı Hongwei Meng, 29 Eylül'den bu yana kayıp... Fransız birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 15:12

Uluslararası Polis Teşkilâtı INTERPOL’ün 64 yaşındaki başkanı Hongwei Meng, 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı.

Interpol açıklama yapmadı

Polis kaynakları Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Lyon kentinde yaşayan Meng'in eşinin, kocasının eylül sonunda Çin'e yaptığı seyahatten beri haber alamadığını söylediğini aktardı. Interpol ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Görev süresi 2020’de bitiyor

Interpol'ün internet sitesindeki verilere göre Meng daha önce Çin Kamu Güvenliği Bakanı'nın yardımcısıydı. Interpol'ün başına 2016'da seçilen Meng'in görev süresi 2020'de sona eriyor.

Eşi ve çocukları Fransa’da yaşıyor

Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor. Hongwei Meng, Kasım 2016'da Interpol başkanı seçilmişti. Meng'in görev süresi 2020'de sona erecek.