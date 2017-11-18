Dünya Rus sözcünün güzelliğini konuşuyor!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sözcülük görevine 26 yaşındaki televizyon sunucusu Rossiyana Markovskaya’yı getirdi.

Güncellenme 18 Kasım 2017 11:25

Markovskaya, RIA Novosti’ye açıklamasında, “15 Kasım’da atanmamla ilgili emir vardı” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun sözcülüğünü yapacağını belirten Markovskaya, Rusya Savunma Bakanlığı’nın mevcut sözcüsü İgor Konaşenkov’un da bakanlığın Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı Direktörü olarak görevine devam edeceğini kaydetti.

Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi mezunu 26 yaşındaki Rossiyana Markovskaya, ‘Vladivostok’ televizyon ve radyo kurumunda muhabir, sunucu ve senaryocu olarak çalıştı. 2015’te de Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunda görev aldı.