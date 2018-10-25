Dünya Prens Selman'ın "Hariri" sözlerini konuşuyor!

Veliaht Prens Selman'ın Lübnan Başbakanı Hariri ile ilgili sözleri gündeme damga vurdu.

Güncellenme 25 Ekim 2018 17:24

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ‘Geleceği Yatırım Girişimi Konferansı'na Veliaht Prens'in sözleri damga vurdu.

Prens’ten ilginç şaka

Prens Selman, "Başbakan Hariri, Suudi Arabistan Krallığı'nda iki gün daha kalacak, umarım alıkonulma söylentileri patlak vermez” ifadelerini kullandı.

Hariri gülerek karşıladı

Veliaht Prens Selman’ın bu sözleri salonda kahkahalarla karşılanırken, Lübnan Başbakanı Hariri de Veliaht Prens'in bu sözlerini gülümseyerek karşıladı ve Prens ile tokalaştı.

Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti

Lübnan Başbakanı Hariri'nin, Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğu söylentisi geçtiğimiz yıl Kasım ayında patlak vermişti. Hariri'nin yaklaşık bir ay kadar sonra istifa ettiğini duyurması Fransız medyası tarafından da yakın merceğe alınmıştı.

Hariri üçüncü kez başbakan seçildi

Geçtiğimiz Mayıs ayında Lübnan'da 9 yıl aradan sonra gerçekleşen genel seçimlerde Hariri üçüncü defa başbakan olarak seçilmişti.