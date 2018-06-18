Dünya Kültür Mirası'nda şok eden görüntüler

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde dev Hint Kenevirleri ele geçirildi.

Güncellenme 18 Haziran 2018 13:43

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde yaklaşık 200 polisle sabah saatlerinde yapılan operasyonda droneların tespit ettiği insan boyunu aşan çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Polisi adeta şaşkına çeviren dev Hint kenevirleri elle sökülemeyince devreye hızar makinası girdi.

Şafak operasyonu yapıldı

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçelerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 200 personelle sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi.

Polis şaşkına döndü

Oldukça geniş bir alanda gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Yasadışı kenevir ekimlerine yönelik operasyonda teknolojinin her türlü imkanından faydalanıldı. Drone ile tespit edilen alanlara düzenlenen operasyonda ortaya çıkan ve boyu 3 metreyi aşan çok sayıda kök Hint Keneviri polisi şaşkına çevirdi.

Operasyon gün boyu devam edecek

Ele geçirilen dev Hint Kenevirleri elle sökülemeyince devreye hızar makinesi girdi. Hint kenevirleri numuneleri alındıktan sonra yerinde imha edildi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonu KOM Şube Müdürü Ayhan Ertuğrul yerinde yönetirken, operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Havadan operasyon gerçekleştirildi

Önceki yıllarda büyük alanlara dikilen kenevir bitkilerinin polisin özellikle havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda fark edilmesin diye küçük alanlara dikilmesi dikkat çekti. Zor şartlar altında gerçekleştirilen operasyonların özellikle genç nüfusun olumsuz etkilenmemesi adına kararlılıkla ve sürekli devam edeceği ve uyuşturucu malzemeyi piyasaya sürülmeden ele geçirmiş olmanın uyuşturucu ile mücadele adına olumlu bir adım olduğu belirtildi.