Dünya genelinde Facebook ve Instagram'a erişilemiyor

Milyonlarca kullanıcı bulunan dünya genelindeki en popüler sosyal medya mecraları Facebook ve Instagram'a erişilemiyor. Sorunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 17:27

CNN Türk'te eyr alan habere göre, dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Facebook ve Instagram'da dünya geneli olarak bir erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, bir diğer sosyal mecra olan Twitter'dan konuya ilişkin çok sayıda tweet attı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlardan olan Facebook ve Instagram'da saat 16.00'dan beri erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yaşanan soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim sorunun neyden kaynaklandığı da bilinmiyor.

Instagram'a giren çok sayıda kullanıcını, 'akış yenilenemiyor' sorunuyla karşı karşıya gelirken, Facebook kullanıcıları ise sayfaya hiç giremiyor. (CNN Türk)