Dünya diken üstünde! Esed rejimi İdlib'e saldırıyor

Esed rejimi, daha önce Rusya güçlerinin de ateş altına aldığı İdlib'e saldırdı. Çok sayıda sivil bölgeyi terk ediyor.

Güncellenme 06 Eylül 2018 12:08

Tüm dünyanın üzülerek izlediği muhaliflerin elinden bulunan Suriye’nin İdlib kenti, Esed rejimi tarafından topçu ateşiyle vurulmaya başlandı. Rejimin hedef aldığı yerlerde yaşayanlar bulundukları yerleri terk ederek TSK’nın gözlem noktaları çevrelerine sığındı.

Nüfus 4 milyona ulaştı

Muhaliflerin rejim güçlerine top atışlarıyla karşılık verdiği bölgede, Hatay'ın karşısında bulunan ve rejimin ele geçirdiği yerlerde yaşayan muhalif ve sivillerin de yerleşmesiyle nüfus 4 milyona ulaştı.

Katliamdan korkuluyor

Esad rejimi, muhaliflerin son kalesi olarak bilinen Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) denetimindeki İdlib'de kontrolü sağlamak için operasyon başlatacağını duyurmasının ardından kentte yaşayan milyonlarca insanı katliam korkusu sardı.

Rejim güçleri hem havadan hem de karadan saldırıyor

Son günlerde Rus savaş uçaklarının çoğunluğu Csir Eş-Şuğur ilçesi olmak üzere çeşitli hedeflere düzenlediği hava bombardımanının ardından rejim güçleri de havadan ve karadan saldırılara başladı.

Hangi bölgeler vuruluyor?

Bu sabah saatlerinden itibaren de İdlib çevresindeki çeşitli noktalarında konuşlu Esad rejimi askerleri, muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri tanklarla ateş altına aldı. Rejim güçleri İdlib kırsalındaki Temanie, Huveyn, Altah, Cercenaz, Maarşimerin, Biresa ve Al Riffe köyleri ile Hama kırsalında bulunan Hırbet Nakus köyünü topçu atışlarıyla vurmaya başladı.

Siviller bölgeyi terk etti

Yoğun top atışlarının ardından İdlib kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce sivil ise saldırılardan korunmak için bulundukları bölgeleri terk etti ve daha güvenli gördükleri için Astana mutabakatı çerçevesinde garantör ülke olarak İdlib'de 12 gözlem noktası kuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Surman bölgesindeki üs noktası yakınlarına yerleşti.

Tank ve ağır silahlarla rejim güçlerine karşılık verildi

Öte yandan muhalif grupların bir araya gelişiyle oluşturulan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi de saldırılara karşılık vermeye başladı. Topçu atışlarıyla hedef alınan köylerde bulunan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi mensubu askerler, tank ve ağır silahlar ile rejim güçlerini ateş altına aldı.

TSK, önlemleri artırdı

Öte yandan İdlib'deki gözlem noktalarında teyakkuz durumunda olan TSK, sınır hattında da önlemlerini artırdı.