Dünya devlerinden "Dünya Emoji Günü" kutlaması

Teknoloji dünyasının önde gelen firmaları, ilk kez 2014'te kullanılmaya başlanan Dünya Emoji Günü'nü bu sene de boş geçmedi. Apple, birbirinden güzel 70 farklı emoji duyururken, Facebook ve Twitter ise oldukça ilginç istatistikler paylaştı.

Yeni emojileri yayınlayan Apple, yönetici takımının biyografik fotoğraflarını da memojilerle değiştirdi.

Twitter bazı ülkelere özel olarak Temmuz 2017 ve Haziran 2018 periyoduna ait emoji kullanımı istatistiklerini paylaştı.

Genel itibarıyla bütün markalarda, "gülmekten ağlama" emojisi liderlik koltuğunda otururken, diğer en popüler emojiler arasında ‘kalp', ‘ateş', ‘gülümseme' ve ‘başparmak havaya' gibi ifadeler yer alıyor.

