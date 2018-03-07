Dünya devi artık dizel araç üretmeyecek!

Toyota, 2018 itibarıyla dizel araç üretilmeyeceğini onu yerine elektrikli araçlara yatırım yapılacağını duyurdu

Güncellenme 07 Mart 2018 11:13

Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklama yapan Toyota, 2018'den itibaren Avrupa'da dizel araç satışlarına son vereceklerini belirtti.

2018’de dizel araç yok

Bir Japon markası olan otomotiv devi Toyota'nın Avrupa Başkanı Johan van Zyl basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2018 yılında binek araçlar için dizel üretimi son bulacak." dedi.

Hibrid’e yöneldiler

Binek araçlarda artık dizel araç için vakit kaybedilmeyeceğini açıklayan Toyota, hibrid ve elektrikli araçlara odaklanılacağını duyurdu.

Avrupa pazarında yüzde 41 oldu

2012'de Avrupa satışlarında yüzde 30'un dizel olduğunu belirten Toyota, geçen yıl kıtada satılan dizel oranı yüzde 15 düzeyine dek inmişti. Aynı zamanda Toyota, Avrupa satışlarında hibrid otomobilin toplam payı yüzde 41 olmuş ve hibrid satışları yıllık bazda yüzde 38 artmıştı.

Şarj istasyonlarını artırıyor

Dünya devi marka Asya'daki pek çok enerji şirketi ile iş birliğine giderek, bilhassa hidrojen yakıtı ve elektrikli şarj istasyonları sayısını arttırmaya çalıştığı öğrenildi.

Dizele güven azaldı

Volkswagen'in 2015 yılında başlattığı sonrasında ise pek çok büyük markaya sıçrayan dizel araçlardaki emisyon hilesi sonrasında dizel teknolojisine olan inanç gittikçe azaldı.

Avrupa dizeli yasaklıyor

Başta Paris olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi ve şehri dizeli yavaş yavaş yasaklama kararı alıyor. Geçen ay bir Alman mahkemesi hava kalitesinin arttırılması için eyaletlere dizel araçları yasaklama yetkisi vermişti.