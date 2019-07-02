ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Beyaz Saray tarafından acil koduyla çağrılması sonrası sosyal medyada Trump'ın kalp krizi sonucu öldüğü haberleri yayıldı.

Güncellenme 02 Temmuz 2019 20:26

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in seyahatini son anda iptal etmesi ve Beyaz Saray'dan çağrılması sonrası sosyal medyada, Donald Trump'ın kalp krizi geçirerek öldüğüne dair haberler yayıldı. Peki ABD Başkanı Trump gerçekten öldü mü?

İki büyük devlette hareketlilik

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı. Pence'ten kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tüm programını iptal ederek, Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Pence, Beyaz Saray’a çağrıldı

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray’dan açıklama

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.

Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Putin de tüm görüşmelerini iptal etti

Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı.

Rus basını görüşmenin 14 denizcinin öldüğü denizaltı yangını ile ilgili olduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump öldü mü?

Öte yandan sosyal medyada bir patlamada 14 Rus denizcinin öldüğü ve ABD Başkanı Trump’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde haberler dolaşmaya başladı.