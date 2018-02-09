Dünya bu iddia ile çalkalanıyor!

Haiti'deki depremzedelere yardım için giden İngiliz yardım kuruluşu Oxfam çalışanları hakkında skandal bir iddia gündemi sarstı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 11:13

İngiliz Times gazetesi, İngiliz yardım kuruluşu olan Oxfam'ın Haiti depreminde yaptığı bir rezilliği ortaya çıkardı. Habere göre, üst düzey çalışanlar 2010'da gerçekleşen depremde kurtulan kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Times'in haberinde, bahsi geçen yardım kuruluşu üyeleri halka yardım için bölgede bulunuyordu.

3 kişi istifa etti, 2 kişi kovuldu

Oxfam hakkında yürütülen, cinsel içeriklere erişim ve gözdağı iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi görevinden istifa etti. 4 kişinin işine son verildi.

18 yaşından küçüklerle ilişki iddiası

Times'in ulaştığı soruştuma raporunda, Haiti'deki bazı yardım çalışanlarına ise "cezasızlık" politikası uygulandı. Raporda 18 yaşından küçük bazı kişilerle de cinsel ilişkiye girildiği yer aldı.

Kurumun tahsis ettiği evde hayat kadınları ile parti

İstifa eden bir kişinin Oxfam'ın ülkede yaşayan Roland van Hauwermeiren isimli müdür olduğu iddia edildi. 68 yaşında olan Roland van Hauwermeiren, kuruluşun kendisine tahsis ettiği evi de hayat kadınları ile birlikte olmak için kullandığı ortaya çıktı.

Oxfam tişörtleri giymişler

Konuya şahit olan biri olduğu iddia edilne tanık ise, villaya davet ettikleri hayat kadınları ile partiler düzenlediklerini söyledi. Bu kişinin iddia ettiği gecelerde hayat kadınlarının Oxfam tişörtleri ile eğlendiği fotoğraflarla belgelenmiş.

O dönemin yöneticisi olan Dame Barbara Stocking'in bu kişileri Oxfam'ın ününe zarar gelmemesi için kovmadığı iddia edildi.