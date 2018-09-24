Dünya bu futbolcuyu konuşuyor! 2 ayda üç kez baba oldu

Stoke City forması giyen ve çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen futbolcu Saido Berahino, 2 ayda üç kez baba oldu.

Güncellenme 24 Eylül 2018 17:37

İngiltere ekiplerinden Stoke City forması giyen Saido Berahino magazin gündemine bomba gibi düştü. Çapkınlıklarıyla bilinen 25 yaşındaki futbolcunun 6 haftada üç kez baba olduğu iddia edildi.

Nişanlısını aldatmıştı

Geçtiğimiz aylarda nişanlısını aldatırken yakalanan ve İngiliz basınının gündeminde uzun süre kalan Berahino, bu kez daha çarpıcı bir haberle gündeme oturdu.

2 ayda üç kez baba oldu

Yıldız futbolcunun 2 aydan daha kısa bir süre içerisinde 3 farklı kadından 3 kez baba olduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarına göre bebeklerin doğum tarihleri; 30 Mayıs, 15 Temmuz ve 17 Temmuz olarak belirlendi. Fakat futbolcunun avukatları tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da doğan çocuğun babasının Berahino olmadığı ifade edildi.

Üç anne de doğum yapmış durumda

30 Mayıs’ta Birminghan Kadın Hastanesi'nde doğum yapan 27 yaşındaki Stephania Christoforou, Berahino'nun ilk çocuğunun annesi. İkinci çocuğun annesi ise Afrika doğumlu 28 yaşındaki hemşire ise 15 Temmuz'da Manor Hastanesi'nde doğum yapmış gözüküyor.

Son olarak Berahino'nun nişanlısına yakalandığı Chelsea isimli 28 yaşındaki kadının ise 17 Temmuz'da yine Manor Hastanesi'nde doğum yaptığı iddia ediliyor.