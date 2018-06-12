Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Trump konuştu

ABD Başkanı Turmp, çok kapsamlı bir taahhüt verdiklerini, Kim-Jong'un ülkeye döndüğü anda bu süreci başlatacağına emin olduğunu söyledi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 12:08

ABD Başkanı Donald Turmp, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Singapur'daki tarihi toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kim yeni bir ekip kuracak

Silahsızlanmanın gerçekleşmediğini belirten Trump, nükleer silahlanma için milyarlarca dolar harcandığını ama karşılığı alınamadığını, bir kez daha aynısı olmayacak şeklinde taahhüt aldıklarını, kendisinin güven vererek konuştuğunu, Kim'in kendisinden daha fazla bunu yapmak istediğini, Kuzey Kore için parlak bir gelecek istediğini, çok kapsamlı bir taahhüt verdiklerini, Kim-Jong'un ülkeye döndüğü anda bu süreci başlatacağına emin olduğunu, bu konuda yeni bir ekip oluşturacağını söyledi.

İnsan hakları ihlalleri de konuşuldu

Trump, insan hakları ihlallerini de konuştuklarını, gelecek günlerde daha çok gündeme geleceğini, çoğu kişinin ailesinin cenazelerini istediğini, bunun da gündeme geldiğini, bu süreç de başlatılacağını, bu konuda tavrının değiştiğini, 6 binden fazla kişinin cenazelerinin geri gönderileceğini, nükleer silah konusuna göre daha kısa ve öz konuşulduğunu ama mutlaka bir süreç başlatılacağını belirtti.

Kim çok zeki bir müzakereci

Kim'in çok zeki ve iyi bir müzakereci olduğunu söyleyen Trump, diyalogdan kaçma, sözler vermekten kaçınmak gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, milyarlarca dolar verilmiş olsa dahi nükleerden vazgeçmediklerini ama şu an durumun farklı olduğunu söyledi.

Yatırımlar nükleer arındırıldıktan sonra başlayacak

Trump, nükleer silahların ana konu olduğunu, insan hakları konusunun dünyanın büyük kısmında sorun teşkil ettiğini, bu konuda da bir şeyler yapılacağını, bütün nükleer silahlardan arınmanın çok uzun sürdüğünü, zaman aralıklarını beklemek gerektiğini, süreç başladıktan sonra gerisinin geleceğini bildiğini, yaptırımların da tamamıyle nükleer silahlar arındırıldıktan sonra kaldırılacağını ifade etti.

Önceki yönetimler öncelik olarak görmedi

Şu an farklı bir başkan ve farklı insanlar olduğunu söyleyen Trump, önceki yönetimler bunu öncelik olarak görmediği için bu zamana kaldığını, Obama'nın zamanında veya 25 yıl öncesinde olması gerektiğini, gergin ve zorlu bir ortam bırakıldı bana ama çok iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü belirtti.

İran hakkında açıklama

Trump, "İran'a gelecek olursam, İran artık daha farklı bir ülke. Onlar için de doğru zaman geleceğini düşünüyorum. Yaptırımlar uygulandıktan sonra müzakerelere başlayabiliriz" dedi.