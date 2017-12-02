Dünya Beşiktaş-Galatasaray maçına kilitlendi

Beşiktaş-Galatasaray maçı 43 ülkede naklen yayınlanacak.

Güncellenme 02 Aralık 2017 16:30

Herkesin gözü Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak kritik karşılaşmada. Beşiktaş kendinden 6 puan öndeki Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Saat 19: 30'da başlayacak olan dev karşılamayı dünyaca ünlü bir çok kanal yayınlayacak.

Ülkemizde ve dünyada büyük bir merakla takip edilen karşılaşma tam 43 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın yapacak ülkeler ise şöyle; Endonezya, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kongo, Fransa