Dünya basını Tillerson'un bu karesini konuşuyor!

Türkiye ziyareti öncesinde Lübnan'a ziyarette bulunan Tillerson, protokol tarafından karşılanmazken dakikalarca bekletildi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 17:31

Türkiye ziyareti öncesi Lübnanlı mevkidaşı Gebran Bassil ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkanlık sarayında dakiklarca tek başına oturdu. Burada Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn'ın gelmesini bekleyen Tillerson, gelişi sırasında karşılanmadı ardından görüşme öncesi sakikalarca bekletildi. Tillerson'ın yaşadığı zor anlar televizyon kanallarında da canlı yayınlandı.

Basın kuruluşlarının Tillerson'un odada yalnız kalmasını ve bekletilmesini canlı verdi. Tillerson'ın gergin bekleyişi, Dışişleri Bakanı Cibran Bassil'in gelmesi ile son buldu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Refik Çlela yaptığı açıklamada programda sapma olmadığını, ABD'li Bakan'ın erken geldiğini, görüşmenin zamanında başladığını, girişte prtokol müdür tarafından karşılanıp selamlandığını söyledi.