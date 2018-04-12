Dün Trump'la görüşen Erdoğan, bugün Putin'le görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 17:43

Dün ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye konusunda yakın temas halinde olunacak

İki lider görüşmede Suriye konusunu ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre liderler Suriye konusunda yakın temas halinde olma kararı aldı.

"Trump'la görüştüm, bugünde Putin'le görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Suriye'deki gelişmeler, ülkemiz ve bölgemiz ile birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Dün akşam Sayın Trump'la görüştüm, bugün Putin'le görüşeceğim. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu tekrar konuşacağım. Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" demişti.