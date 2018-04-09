Dün tehdit etti, bugün saldırdı!

ABD Başkanı Trump'ın Esed'i açık açık tehdit etmesinden sonra Suriye'de rejime ait bir üsse hava saldırısı düzenlendi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 09:12

Suriye'nin devlete bağlı televizyon kanalı Humus'ta Esed rejimine ait, "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Kanak, hava üssü yakınlarına şiddetli patlama seslerinin geldiğini son dakika olarak duyurdu. Ayrıca hava üssünün birden çok füze tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Esed rejimine saldırı

Suriye'nin askeri kaynaklarından alınan bilgillere göre, saldırı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu, rejim güçlerinin saldırıya karşılık verdiği belirtildi. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esed'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Trump, Esed'i tehdit etmişti

Donal Trump daha önce Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonraı sert bir açıklama yapmıştı. Trump, Esed'i tehdit etmiş ve ödeyeceği bedelin büyük olacağını söylemişti.

ABD'li yetkililer saldırıyı yalanladı

ABD'li yetkililer ise bu saldırının Washington tarafından gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

AFP'ye açıklama yapan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın şu an Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmediğini, ancak durumun yakından izlenmeye devam edildiğini, Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürdürdüklerini söyledi.

Reuters'a açıklama yapan diğer bir ABD'li yetkili, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

Acil toplanacaklar

BMGK'nın bu sabah ABD ve diğer sekiz ülkenin talebi doğrultusunda acil olarak toplancağı belirtildi.

70 kişi hayatını kaybetti

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı, ancak yardım kuruluşları hükümeti en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.