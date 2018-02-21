Dün Afrin'de neler yaşandı? Kalın tek tek anlattı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'deki rejim güçlerinin 40-50 araçlık konvoylarla Afrin'e girmek istemesini değerlendirdi.

Güncellenme 21 Şubat 2018 13:55

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Esed güçlerinin Afrin'e girmesini değerlendirdi. Kalın, dün rejim yanlısı milislerin Halep'ten Afrin'e 40-50 araçla girmeye çalıştığını, bunun topçu atışları ile geri püskürtüldüğünü, burada iddia edildiği gibi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

1780 terörist etkisiz hale getirildi

Kalın, TSK'nın son açıklamasında ile öldürülen terör örgütü üyesi sayısının 1780'e ulaştığını, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgede bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

Türkiye aynı kararlılıkla planlarını devam ettirecek

Suriye'deki rejim güçleri ile YPG arasında anlaşma yapıldığına dair haberlerin çıktığını belirten Kalın, dünkü açıklamasını hatırlatarak ihtiyatçı yaklaşılması gerektiğini belirttiğini, dün rejim güçlerinin 40-50 araçla Afrin'e girmeye çalıştığının görüldüğünü, bunun topçu atışları ile püskürtüldüğünü, burada iddia edildiği gibi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, anlaşma olsa dahi Türkiye'nin aynı kararlılıkla planlarını uygulayacağını, rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacağını söyledi.

"Ne Obama, ne Trump döneminde netice verici uygulama görmedik"

Katın, "Geçen hafta 10 Şubat'ta başlayan McMaster'ın Türkiye ziyareti ile başlayan daha sonra Mattis ile yapılan görüşme ve Tillerson'ın kabulü çerçevesinde bir süreç yaşadık. Biz bu konuda iyimser bir bakış açısına sahibiz. Üzerinde mutabık kaldığımız çerçevenin Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliği aşacak şekilde olduğunu görüyoruz. YPG'ye desteğin sonlandırılması, Münbiç'ten çıkarılması konusunda beklentilerimiz çok açık ve nettir. Artık PYD-YPG ile işbirliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir. Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ meselesinde de biz Amerikan yönetiminde somut adımlar bekliyoruz. Ne Obama, ne Trump döneminde netice verici uygulama görmedik" dedi.

ABD'deki suçlular Türkiye'ye iade edilmeli

ABD'de bulunan kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyleyen Kalın, bu kişilen yargı önüne çıkarılması gerektiğini, Trump yönetiminin somut adımlar atması gerektiğini, bunların gerçekleşmesi durumunda hem ikili ilişkilerin düzeleceğini hem de Türkiye'nin güvenlik kaygıları gidirmek suretiyle bölgenin istikrarı için önemli adımların atılacağını belirtti.