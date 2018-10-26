Düğünlerde havaya ateş açma tarih oluyor

İçişleri Bakanlığı, valiliklerden düğün, nişan, asker eğlencesi gibi organizasyonlarda havaya silah açılmaması için önlem alınmasını istedi.

Güncellenme 26 Ekim 2018 11:05

İçişleri Bakanlığı valiliklerden; düğün, nişan, asker eğlencesi gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

Haklarında soruşturma açılacak

Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak.

Disiplin işlemi başlatılacak

Böyle ortamlarda silahı ile havaya ateş açan kamu görevlileri hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Bakanlık; düğün, nişan gibi organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir” çıkarma talimatı verdi.