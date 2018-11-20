Düğmeye basıldı! Tam 21 ilde, eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Güncellenme 20 Kasım 2018 10:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, FETÖ’nün asker üyelerine mahrem imamlık yaptığı iddia edilen ve aralarında pilotların da bulunduğu 22 Hava Kuvvetleri olmak üzere 40’ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde aynı anda operasyon yapıldı. Yakalama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.