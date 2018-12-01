Dubai Emiri, Türkiye'de altın kaplamalı malikane yaptırdı

Dubai Emiri El Maktum'un Darıca'da iç dekorasyonunu 24 altınla kaplattığı, lüks bir malikane yaptırdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Aralık 2018 13:32

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum’un Gebze Darıca’da altın kaplamalı lüks bir malikane yaptırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre Maktum’un malikanesi 3 bin 500 metrekare ve iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Malikane, 3 bin 500 metrekare

Darıcı’ya sessiz sedasız ultra lüks bir malikane yaptıran El Maktum, 3 bin 500 metrekarelik malikânenin dışı kadar içi de dikkatleri çekiyor.

İç dekorasyonda 24 ayar altın kullanıldı

Malikanenin iç dekorasyonunu yapan mobilya markası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamının el işçiliği ürünü olduğu, söz konusu ürünlerde 24 ayar altın kullanıldığı, 10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimarın geceli gündüzlü çalıştığı belirtildi.

Osmanlı tarzı kullanıldı

Ultra lüks malikanenin sadece içinin yapımı için harcanan tutarın ise 5 milyon TL olduğu ileri sürülürken Maktum’un talebi üzerine, Osmanlı tarzı nakışlara ağırlık verildiği belirtildi.

Dekorasyonu yapan ünlü bir firma

Mobilya dekorasyon firması; üretimlerini Kâğıthane'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda yaptıklarını, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da önemli projelere hazırlandıklarını, çalıştıkları isimler arasında, siyasetçilerin yanı sıra iş insanları ve futbolcuların da olduğunu açıkladı.