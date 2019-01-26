DSP'den Mustafa Sarıgül açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün partilerinden aday olmak istemesi durumunda kapılarının açık olduğunu söyledi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 17:45

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün daha önceki yıllarda DSP’de de görev yaptığını, bu partide yetişen biri olduğunu, partiden aday olmak istemesi durumunda bundan bir sakınca görmediklerini söyledi.

Sarıgül, Ecevit’le de siyaset yaptı

Aksakal, Sarıgül’ün vereceği kararın ilgi alanları olmadığını, Sarıgül’ün DSP'nin 1999 yılındaki Şişli Belediye Başkanı olduğunu, Bülent Ecevit'le de siyaset yaptığını hatırlattı.

DSP’den olumlu tepki

Sarıgül’ün 2009 yılında da DSP'nin belediye başkanı olarak seçildiğini anımsatan Aksakal, usta siyasetçinin DSP'nin genel kültürüne, Ecevit'in ilkelerine yönelik yaklaşımlara yabancı olmadığını, parti içinde yetişmiş ve görev yapmış biri olduğunu, Sarıgül'ün DSP çatısı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa bundan bir sakınca görmeyeceklerini söyledi.

Sarıgül, DSP ile görüştü mü?

Aksakal, Sarıgül’le istifa sonrası herhangi bir görüşme olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayarak, "Bundan öncesine dair bir görüşmemiz yok ama bundan sonra olmayacak anlamına da gelmez. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa elbette ki kendisiyle görüşürüz" dedi.