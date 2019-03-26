DSP'den çok konuşulacak CHP açıklaması! Atatürk kalksa, gelse...

DSP Genel Başkanı Aksakal; CHP'yi kastederek, "Atatürk kalksa, gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada" dedi.

Güncellenme 26 Mart 2019 16:07

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal; CHP ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti' diyorlar ya Atatürk kalksa, gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada" dedi.

"DSP seçimlere katılır”

DSP’nin CHP’yi rahatsız ettiğini belirten Aksakal, “Nereden çıktı bunlar” dediklerini, halkın içinden çıktıklarını, 33 yıldır burada olduklarını, 27 senedir bu memlekette hükumetlerin bir kenarında dahi olamayanların DSP'ye laf söyleyemeyeceğini ifade etti.

Aksakal; "DSP seçimlere katılır. Seçimler bittikten sonra artık herkesin partisidir. Biz de ayrımcılık olmaz. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes bu vatanın her ferdi bizim başımızın üstündedir. Hizmetin en değerlisine layıktır. 31 Mart akşamında sandıkları patlatacaksınız. Çermik semalarında ak güvercinler havalanacak işte o zaman 2023'ün hesabını 1 Nisan'dan itibaren görmeye başlayacağız” dedi.

“Bunu koruyup, kollamak zorundayız"

DSP'nin Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geçeceğini söyleyen Aksakal, "Bu ana muhalefetteki arkadaşlar 'Atatürk'ün kurduğu parti' diyorlar ya Atatürk kalksa, gelse bunlardan bir tanesini yaşatmaz orada. Bizler cumhuriyetin çocuklarıyız, cumhuriyetin değerlerini biliyoruz. Kardeşçe yaşamanın temelinin de cumhuriyetimizin değerleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu rejim, demokrasi, kardeşlik ortamı, bağımsız Türkiye ideali hepimizin idealidir. Bunu koruyup, kollamak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.