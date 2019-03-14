DSP'den CHP'yi küplere bindirecek açıklama!

DSP Genel Başkanı Aksakal, Şişli’de yüzde 56’nın üzerinde oya sahip olduklarını ileri sürerek, 31 Mart seçimlerinde iddialı olduklarını söyledi.

Güncellenme 14 Mart 2019 10:09

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şişli’de yüzde 56’nın üzerinde oya sahip olduklarını iddia etti.

“DSP'yi aşağılamış kişiler olmayan kişileri belirledik”

31 Mart seçimlerine iddialı bir giriş yapacaklarını belirten Aksakal; Şişli'de yüzde 56'nın üzerinde bir oya sahip olduklarını ifade ederek, “İstanbul'da özellikle Şişli, Kadıköy, Beşiktaş ve Adalar'da çok iddialıyız” dedi.

Aksakal, “DSP'nin ilkelerine uygun davranabileceğine güvendiğimiz, hizipçi kadro olmaması lazım, devletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sıkıntısı olmaması gerekiyor, hakça paylaşımını siyaseten ayakta tutabilmiş, DSP'yi aşağılamış kişiler olmayan kişileri belirledik. Kabul etmediğimiz adaylar oldu. Bize sadece CHP'den katılanlar yok. AK Parti, MHP, BBP ve Liberal Demokrat Parti'den katılanlar var” dedi.

“Mustafa Sarıgül değerli bir siyasetçidir”

Mustafa Sarıgül’ün CHP'den aday gösterilmeyen bir aday adayı olmadığını dile getiren Aksakal, “Adaylık başvurusunu yapmış, beklemekten yorulmuş, oradaki ayak oyunlardan artık bıkmış birisi olarak bize başvurdu. Mustafa Sarıgül değerli bir siyasetçidir. Üretken birisidir. Kendisine Eyüp'ü önerdik, kabul etmedi. İstediği yer için açıklama yaptı. Mustafa Bey'le adaylık olayını yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayı başında görüştük. Kendisiyle uzun yıllara dayalı arkadaşlığımız, dostluğumuz var” ifadelerini kullandı.

“DSP, Şişli’de yüzde 56”

Aksakal; Mustafa Sarıgül’ün başkalarının önüne geçebileceği korkusuyla mümkün mertebe aday yapılmama durumunun söz konusu olduğunu, son ana kadar haber beklediğini, anketlerde Şişli'de yüzde 56’ya kadar oy potansiyeli olduğunu, Şişli’ye alacaklarını, İstanbul’un birçok ilçesini alacaklarını, CHP’nin Şişli'de 'ranta ve soyguna son vereceğiz' diye sloganı olduğunu, Şişli’nin CHP’de olduğunu, tantın peşinde koşan bir siyasi anlayış olduğunu, Gürsel Tekin’in 'İstanbul'un rantını bunlara mı yedireceğiz?' dediğini söyledi.