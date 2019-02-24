DSP'den CHP'yi korkutacak açıklama! 1 Nisan itibarıyla...

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'yi bölme gibi bir düşüncelerinin olmadığını, kabul ettiklerinden çok kabul etmedikleri adayların olduğunu söyledi.

Güncellenme 24 Şubat 2019 12:33

CHP’nin İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifakından rahatsız olan bazı siyasetçilerin yeni adresi olan DSP, yerel seçimler sürecinde en fazla konuşulan siyasi partilerden oldu. CHP’yi böldüklerine dair eleştirileri de değerlendiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kabul etmedikleri siyasetçilerin kabul ettiklerinden fazla olduğunu, CHP’yi bölme amaçları olması durumunda bu isimlerin hepsini partiye kabul edebileceklerini söyledi.

“DSP, 3 defa devleti yönetti”

Aksakal, DSP’nin 2002 öncesindeki gücünden daha aktif bir güce ulaşacağını, DSP’nin seçime katılması ile CHP’nin oylarının bölünmeyeceğini, CHP’nin iktidar olmak istemediği için sürekli oyunun azaldığını, devleti yönetme arzularının olmadığını, DSP’nin 3 defa devleti yönettiğini, tecrübeli kadroları da olduğunu, en başta devleti yönetme arzusu olduğunu, artık herkesin bu gerçeği gördüğünü belirtti.

“CHP’den kopanlar DSP’yi tercih ediyor”

CHP’ye küsenlerin DSP’ye geçmesini de değerlendiren Aksakal, “İç iktidar kavgaları ister istemez bir savrukluk ortaya koydu. CHP’de siyaset yapmış, kendisini demokrat addeden insanlar, CHP’yi yönetenler gibi herhalde Saadet Partisi’ne gitmezler. Onlar SP ile kucaklaşıyor olabilir ya da örtülü olarak başka partilerle işbirliği içerisinde olabilirler. Bu insanlar nereye gidecek? AK Parti’ye gidemeyeceklerine göre geriye seçime girme yeterliliği olan DSP, DP ya da BTP kalıyor. Bakıldığında iktidar olmuş tek parti DSP. Onlar da burayı tercih ediyor” dedi.

“Kimseye ‘Gelin bizden aday olun’ demedik”

Aksakal; kimseye ‘Gelin bizden aday olun’ demediklerini, Mehmet Kocadon, Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen gibi isimlerin dahi adaylığını kabul etmediklerini, kabul etmediklerinin, ettiklerinden fazla olduğunu, oyları bölme düşüncesinde olsalar hepsini kabul etme durumunun söz konusu olacağını, DSP’nin CHP yerine ikame olabilecek bir parti olmasından dolayı telaşa kapıldıklarını, iftira attıklarını, ‘Seçime nasıl sokuluyormuşuz’ gibi absürt açıklamalar olduğunu, 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’nin ana muhalefeti DSP’nin olacağını söyledi.

DSP oyları bölüyor mu?

DSP’nin Millet İttifakı’nın oylarını böldüğü iddialarına cevap veren Aksakal, 94 seçimlerinde sol oyların bölünmesinden dolayı aradan Refah Partisi’nin fırladığını, CHP’nin kendilerine aday çıkarmayın dediğini, şu an o dönemki şartların olmadığını, karşılarından solcu bir aday ya da parti de olmadığını, kendisini solcu olarak tanımlayan CHP’li bir seçmen gidip ülkücüye oy vermesi durumunda DSP’nin solcu bir aday çıkardığını, bu seçmenin onlara değil DSP’ye oy vermesi gerektiğini belirtti.

“CHP kapatılmalı, vakıf haline getirilmeli”

Önder Aksakal, DSP’nin 2015 yılındaki genel başkanı Masum Türker ve ekibinin o yıllarda ittifak için CHP’ye gittiğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce kabul ettiğini, sonra da istedikleri pozisyon oluşmuyor diye geri çekildiğini, ‘Partiyi kapatıp gelsinler’ dediğini, eskiden 10 Aralık hareketi olduğunu, ‘CHP kapatılmalı, vakıf haline getirilmeli’ dediklerini, ‘CHP sosyal demokrat parti değildir’ diyen siyasetçilerin, şimdi CHP yönetiminde olduğunu, ‘Bunlar solun önünde engel’ dediklerinde de ortalığı yıktıklarını ifade etti.