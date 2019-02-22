DSP, Üsküdar'dan ünlü oyuncuyu aday gösterdi

Ünlü oyuncu Güven Hokna, DSP'nin Üskür adayı oldu.

Güncellenme 22 Şubat 2019 15:29

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ünlü oyuncu Güven Hokna ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

DSP, meşhur bir parti haline geldi

Görüşme sonrası genel merkez önünde basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini söyledi.

Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini belirtti.

“Seçimlerde müthiş bir patlama yapacak”

Güven Hokna da, Üsküdar’ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz" dedi.

“31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak”

Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah" ifadelerini kullandı.