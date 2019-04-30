DSP lideri Aksakal’dan CHP’ye sert eleştiri

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP’nin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu iddia etti.

Güncellenme 30 Nisan 2019 14:29

Şimdiki CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından benzerliği olmadığını öne süren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP yönetiminin Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu iddia etti.

Önder Aksakal; “Güneydoğu bölgemizde planlanan yeni devlet yapılanması senaryosunda üzerine rol biçilen sözde Atatürkçü solcu yapılar kendileri dışında hiçbir partinin siyaset arenasında yer almasına tahammül edemedikleri gibi her türlü iftira kampanyası ve algı yönetimi ile toplumu yönlendirme gayreti içindeler. Bülent Ecevit’in partiyi kurduğu günden bu yana bu tür saldırılara artık alıştık. Ama iyi bilinmelidir ki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle emperyalist politikaların emir eli olmuş yapılarla Şahsi siyasi ikbal dışında hiçbir siyasi amaç gütmeyen, sahte Atatürkçü ve sahte solcularla mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecektir. CHP'nin hamasi vaatler ve söylemlerle bir seçenek olabileceğini artık toplumda inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki bu partinin bugünkü yapısı kökleri Kuva-i Milliye’ye dayanan ve kurtuluş savaşımızı yöneten Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından bir benzerliği de kalmamıştır” ifadelerini kullandı.