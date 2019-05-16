DSP, İmamoğlu'nu destekleyecek mi?

DSP'nin Genel Başkanı Aksakal, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 09:33

DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde aday göstermeme kararı aldıklarımı, Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ve reddedildiğini söyledi.

"Parti meclisinde iki kere oylandı"

23 Haziran İstanbul seçimleri kapsamında Önder Aksakal’la konuşan Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, DSP'nin İmamoğu'nu neden desteklemediğine ilişkin bir yazı yazdı.

Aksoy, "Parti meclisinde iki kere oylandı ve…" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı;

"DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı aradım.

Meşguldü. İki dakika sonra döndü.

Selamlaştık, hal hatır sorduk.

23 Haziran'da ne yapacaksınız, kimi destekleyeceksiniz Önder Bey, dedim.

'Hiç kimseyi' dedi.

Sonra devam etti…

Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi.

Teklifi tartıştık…

Uzun uzun tartıştık…

Sonra oylamaya geçtik…

Hatta iki kez oyladık…

Ekrem İmamoğlu reddedildi…

DSP…

Sol bir parti olmasına rağmen…

Parti meclisinde yaptığı iki oylamada da…

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyi reddetti…"