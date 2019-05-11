DSP, 23 Haziran'da seçime girecek mi? Aksakal'dan olay açıklama

DSP Genel Başkanı Aksakal, bir siyasi parti olduklarını ve seçmenlerinin oyuna ipotek koydurmayacaklarını söyledi.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 11:37

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili, "Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız" dedi.

“Türkiye'ye ciddi zararlar verir"

Parti olarak 24 Haziran seçimlerine katılamadıklarını belirten Aksakal, DSP’nin kanunsuz bir kararla seçimlere sokulmadığını belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye bir tercih noktasına doğru sürükleniyor görüntüsü var. Bu iyi bir gidişat değil, bundan endişeliyiz" diye konuştu. YSK kararlarının kesin olduğunu hatırlatan Aksakal, "Kararları başka bir mercide yargılanamıyor, sorgulanamıyor. İstanbul seçimlerine katılmış olan adayların içerisinde en çok oyu almış iki adayı yeniden seçime sokup, toplumu A partisi mi B partisi mi noktasında alıştırma girişimidir bu. YSK'nın bu kararı doğru bir karar değil. Türkiye'ye ciddi zararlar verir" dedi.

“Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız”

Seçimlere 31 Mart’ta adayları Muammer Aydın'ın yerine başka bir isimle katılacakları iddiası hakkında konuşan Aksakal, "Bu aşamada zaten siyasi partilerin aday çıkarma gibi bir durumu yok. Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var, o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız. İnsanlar sandığa gittiğinde istediği partiye oy verir, eğer kendi partisinin adayı yoksa. Bu tamamen seçmenin tercihi. Dolayısıyla 'biz şu partiyi destekleriz, bu adaya destek oluruz' gibi bir açıklamaya yapamayız” ifadelerini kullandı.

Sarıgül mü aday olacak?

Aksakal, partilerinin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.