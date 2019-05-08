DSP, 23 Haziran için aday çıkaracak mı?

CHP ve DSP, İstanbul seçimleri için bir araya geldi. Peki iki parti hangi kararları aldı?

Güncellenme 08 Mayıs 2019 13:28

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra DSP’yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, İstanbul adaylarını çekilip çekilmeyeceği konusunda, "Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

“Diyaloğumuz devam edecek”

31 Mart yerel seçimleri sonrası bir değerlendirme yapmak üzere DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirten Torun, "Güzel bir görüşme oldu. Süreci, içerisinde bulunduğumuz durumu değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimiz, önümüzdeki süreçte diyaloğumuz devam edecek" dedi.

“Mücadelemizi sürdürüyoruz"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise görüşmede "Türkiye'nin son haftada içine sürüklendiği demokrasi ve hukuk mücadelesinin" değerlendirmesini yaptıklarını, eldeki verileri değerlendirdiklerini anlatarak, "DSP, 24 Haziran seçimlerine YSK'nin hukuksuz, demokrasiye aykırı davranışıyla sokulmamıştı. O zaman feryadımızı Türkiye'ye yaymaya çalıştık ama kimseye duyuramadık. Bugün görüyoruz ki o gün 'bize dokunmayan yılan bin yaşasın' diyen herkes bu yılandan zarar gördü ve biz öyle söylemiyoruz; DSP her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele etmiştir. Bugün de demokrasinin yaşaması için mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

“Henüz o noktada değiliz”

Erçelebi, DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine dair soruya, "Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayacağız, değerlendireceğiz. Gelişmeleri paylaşacağız, merak etmeyin bütün gelişmelerden haberdar olacaksınız. Önce yetkili kurullarımızı toplayalım” cevabını verdi.