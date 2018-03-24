D&R'ı dünyaca ünlü firma satın alıyor!

Doğan Medya Grubu'nun satılmasından sonra D&R hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güncellenme 24 Mart 2018 12:49

Doğan Holding'in bünyesindeki tüm medya ve yayın kuruluşlarını Demirören Grubu'na satmasının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Doğan Holding'in dev satışı gerçekleştirmesinin ardından D&R Mağazaları'nı da dünyaca ünlü kuruluş olan Amazon'a satacağını iddia etti. Bu kapsamda Doğan Holding medya sektöründen tamamen çekilmiş olacak.

Amazon'a satılacak

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bu iddiayı duyuran Yarkadaş, “Doğan Medya Grubu, kitap yayıncılığına da veda edecek. Doğan Kitap ve D&R mağazaları AMAZON.COM’a satılacak” dedi.

Doğan yayıncılık faaliyetlerini bitirecek

Doğan Medya Grubu, kitap ve müzik sektöründe en büyük pazara sahip yayın şirketi. D&R Mağazalarını da Amazon'a satacağı iddia edilen Doğan Grubu yayıncılık faaliyetlerini tamamen sonlandıracak.

D&R satılmamıştı

Demirören Grubu’yla anlaşan Doğan Holding, Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaşmış, Doğan Kitap ve D&R ise satış kapsamına alınmamıştı.

Hangi markalar vardı?

İçerisinde Fanatik, Hürriyet, Posta gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk gibi büyük kanalları bulunduran Doğan Medya Grubu'nu resmen satın alan Demirören grubunun, satın almada başka bir sermaye grubu ile iş birliği yapacağı da iddia edildi.

Amazon Türkiye'de şirket kurdu

İTO'nun ticari kayıtlarına göre, Amazon Core Europe Türkiye’de AMAZON TURKEY SERVICES YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ adında bir şirket kurdu.

Türkiye'de ofis kiraladı

İddiaya göre, Amazon Türkiye’de 5 bin metrekarelik bir ofis kiralayacağını belirtiyordu.