D&R o yayın grubuna satıldı!

Daha önce Amazon'a satılacağı iddia edilen Doğan Yayın Grubu'na ait D&R, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye satıldı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 10:05

Doğan Medya Grubu'nun Demirören ailesine devredilmesinden sonra Doğan Holding bir şirketi daha elinde çıkarıyor. D&R'ı da satma kararı alan yönetim, KAP'a bir açıklama gönderdi. D&R'ın 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye ile ön protokol imzalandı.

Doğan Holding'ten yapılan açıklamada,

"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."