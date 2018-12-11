Dövizli askerlik hizmeti bugün başladı! İşte detaylar

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik yapacak yükümlülerin bugünden itibaren görevini tamamlayabileceklerini duyurdu.

Güncellenme 11 Aralık 2018 11:45

Milli Savunma Bakanlığı, dövizli askerlik başvurularının yapılabileceğini duyurdu. Bakanlık yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açıldığı belirtildi.

Askerlik hizmeti adresi

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacaklar https://dovizle.msb.gov.tr adresinden "T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI" adlı internet sitesine giriş yapabilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Web sitesine girerek uzaktan eğitimi tamamlayanlar, yasada belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ya da büyükelçiliklere müracaat edecek ve böylece askerlik görevini tamamlamış olacak.